Gemeinde gibtSeniorenpässe aus

Stadland Die Vorbereitungen für die Veranstaltungen und Fahrten des Seniorenpasses sind abgeschlossen, teilt die Gemeinde Stadland mit. Die Passgebühr beträgt 15 Euro. Für die Busfahrten wurde ein Eigenanteil von zehn Euro pro Person festgesetzt, der Eigenanteil für den Erste-Hilfe-Kursus für Senioren liegt bei 35 Euro. Die Pässe werden in Rodenkirchen am Montag, 9. April, von 8 bis 10 Uhr in Zimmer 7 im Rathaus ausgegeben. In Seefeld werden die Pässe am selben Tag von 15.30 bis 16 Uhr im Café der Seefelder Mühle verteilt. In Schwei können Rentner die Pässe ebenfalls am 9. April von 16.30 bis 17 Uhr im Kindergarten abholen.