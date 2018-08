Stadland Die Wirtschaft brummt; das bringt zusätzliches Geld in Form von höheren Gewerbesteuern in die Gemeindekasse. Wie Kämmerer Gerd Schierloh bestätigt, liegen die Gewerbesteuereinnahmen derzeit um 500 000 Euro über der erwarteten Summe. Allerdings schränkt der Kämmerer ein, dass der Haushalt eine Unterdeckung von 2,2 Millionen Euro aufweist, die aber noch durch Rücklagen ausgeglichen werden kann. Zudem fließe mehr als 60 Prozent des Überschusses in Kreisumlage und Landesgewerbesteuerumlage.

