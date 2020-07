Gleichstellungsbeauftragte In Stadland: Familienfreundliche Arbeitsplätze stehen im Fokus

Stadland Ilona Fritz will sich als ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde verstärkt im familienfreundliche Arbeitsplätze in ganz Stadland kümmern.

Dazu gehörten Teilzeitmodelle, Heimbüro, gleiche Bezahlung bei gleicher Eignung und eine gesicherte Betreuung, sagte sie in der öffentlichen Sitzung des Rates in der Großsporthalle Rodenkirchen, in der sie ihren Tätigkeitsbericht für 2019 vorlegte.

Gerade die Corona-Pandemie zeige, dass es vor allem die Frauen seien, „die zu Hause bei den Kindern bleiben oder sogar ihren Job kündigen und damit wieder einen Schritt rückwärts machen. Vieles, was bisher schon erreicht wurde, steht auf dem Spiel, aber gerade jetzt eröffnen sich auch neue Möglichkeiten, die es zu ergreifen gilt. Hier sehe ich für mich eine wichtige Aufgabe.“

Ilona Fritz hatte ihr Amt am 1. Januar 2019 angetreten und das erste Jahr zur Einarbeitung und für Fortbildungen genutzt. Als Erfolg verbuchte die die neue Satzung für die Gleichstellungsbeauftragte, die seit dem 1. Januar 2020 in Kraft ist. Ein weiterer Erfolg sei der Gleichstellungsplan, der auf ihre Anregung erstellt wurde. Darin ist zu erkennen, welches Geschlecht in welcher Gehaltsstufe unterrepräsentiert ist, so dass bei Stellenausschreibungen und Besetzungen auf einen Ausgleich geachtet werden kann.

Zudem war die Gleichstellungsbeauftragte an Stellungsausschreibungen beteiligt und nahm an Vorstellungsgesprächen teil.