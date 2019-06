Großer Andrang bei Celle-Fahrt

Stadland Die Fahrt nach Celle im Seniorenpass der Gemeinde stößt auf großes Interesse. Wie Sigrid Burmester mitteilt, die sich im Rathaus auch um den Seniorenpass kümmert, haben sich schon 250 Rentner für diese Tour angemeldet. Freie Plätze gibt es noch bei den Fahrten am Donnerstag, 25. Juli, und am Dienstag, 3. September. Anmeldungen sind noch in der nächsten Woche im Zimmer 7 des Rathauses in Rodenkirchen möglich.