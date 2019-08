Stadland Die letzte Tour mit dem Seniorenpass der Gemeinde nach Celle findet am Dienstag, 3. September, statt. Der Bus startet um 6.55 Uhr an den Sportanlagen in Seefeld und hält anschließend bei der Feuerwehr Reitland (7 Uhr), am Parkplatz Bahnhofstraße in Schwei (7.10), in Sürwürden und Alse (je etwa 7.20), an der Stellwerkstraße (7.25) und am Marktplatz Rodenkirchen (7.30).