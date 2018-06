Mit Seniorenpass in die Niederlande

Stadland Zwei weitere Fahrten mit dem Seniorenpass in die Niederlande bietet die Gemeinde in dieser Woche an. Jeweils 50 Rentner fahren mit.

• Erster Termin ist an diesem Dienstag, 15. Juni. Der Bus startet um 7.30 Uhr an der Gaststätte Friesenheim und hält anschließend am Marktplatz (7.40 Uhr), an der Stellwerkstraße (7.45) und an den Seefelder Sportanlagen (8 Uhr).

• Der zweite Bus fährt am Freitag, 15. Juni. Abfahrt ist um 7.25 Uhr am Friesenheim, weitere Stationen sind der Marktplatz (7.30 Uhr), die Stellwerkstraße (7.35), die Sportanlagen in Seefeld (7.50), die Haltestelle Seefelder Außendeich/Reitlander Herrenweg (7.55) und der Parkplatz Bahnhofstraße in Schwei (8 Uhr).

Mitfahren darf nur, wer sich angemeldet hat. Wer nicht teilnehmen kann, muss sich im Rathaus abmelden, teilt die Gemeinde mit.