Mit Seniorenpass in die Heide

Stadland Die Lüneburger Heide mit ihrer Metropole Celle ist Ziel auch der nächsten Busfahrt mit dem Seniorenpass der Gemeinde an diesem Donnerstag, 8. August. Der Bus hält um 6.55 Uhr erstmals am Sportplatz Seefeld und fährt anschließend diese Haltestellen an: Landesstraße 855 in Schweieraußendeich (7.05 Uhr), Parkplatz Schwei (7.10), Alse (7.20) sowie in Rodenkirchen Stellwerkstraße (7.20), Marktplatz (7.25) und Gasthaus Friesenheim (7.30 Uhr).