Nachtrag mit roten Zahlen

Stadland Nach der Sitzung am Mittwoch in Schwei muss der Finanzausschuss des Rates an diesem Donnerstag erneut tagen. Ab 16.30 Uhr geht es im Sitzungszimmer des Rathauses vor allem um den Nachtragshaushalt.

Dessen Ergebnis verringert sich erheblich – um 1,434 Millionen Euro. Grund für das Abgleiten in die roten Zahlen sind Rückstellungen, die wegen der Klage eines großen Gewerbesteuerzahlers erforderlich geworden sind. Das Unternehmen will Steuernachforderungszinsen von 1,56 Millionen Euro aus den Jahren 2009 und 2010 wiederhaben. Weil unklar ist, wie das Verfahren ausgeht, muss sich die Gemeinde darauf einstellen, das Geld zurückzuzahlen.

Außerdem geht es um das Schiedsgutachten zur Erhöhung der Abwassergebühren durch den OOWV im Jahr 2013, den Antrag der Grünen auf Verbot weiterer AfD-Veranstaltungen in der Markthalle Rodenkirchen und den Antrag der CDU-Fraktion auf einen höheren Takt an Ratssitzungen: alle zwei Monate.