Stadland Die sechste und letzte Fahrt mit dem Seniorenpass nach Hannover startet am Donnerstag, 30. August. Unterwegs sind acht Haltestellen vorgesehen: Schweierzoll (6.05 Uhr), Feuerwehrhaus Reitland (6.15 Uhr), Sportplatz Seefeld (6.20 Uhr), Landesstraße 855 in Norderschwei (6.25 Uhr), Parkplatz Bahnhofstraße Schwei (6.30 Uhr) sowie in Rodenkirchen an Stellwerkstraße (6.45 Uhr), Marktplatz (6.50 Uhr) und in Hartwarden (7 Uhr). Mitfahren darf nur, wer angemeldet ist.

Henning Bielefeld https://www.nwzonline.de/autor/henning-bielefeld Stadland und stv. Leitung Redaktion Nordenham

Redaktion Nordenham Tel: 04731 9988 2203 Lesen Sie mehr von mir