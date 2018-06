Stadland In festlichen Gottesdiensten sind die drei neuen Gemeindekirchenräte in Stadland jetzt in ihre Ämter eingeführt worden. Die Amtszeit dauert sechs Jahre – bis 2024.

In der Kirchengemeinde Rodenkirchen wurden im Amt bestätigt: Jutta Barghop – sie bleibt Vorsitzende –, Inge Diehm, Jürgen Kaphingst und Verena Rach. Neu ins Amt gewählt wurden der bisherige Ersatzälteste Ingo Horstmann und Daniela Jongmanns. Neue Ersatzälteste sind Kai-Bürster-Leßmann, Andrea Grohmann-Roos und Katja Ratjen-Barz. In den Kirchenrat berufen wurden Eike von Lienen, Gerd Schierloh und Silvia Schultz, die den Vorsitz des Finanzausschusses übernommen hat.

In der Kirchengemeinde Schwei wurden Annick Diekmann-Delecaut, Marlies Pauer, Uwe Ralle und Nadine Spiekermann gewählt; Nadine Spiekermann hatte erstmals kandidiert. Ersatzälteste sind Michaela Heer und Jan-Bernd Schomaker.

In den Kirchenrat berufen wurde das langjährige frühere Mitglied Hans-Gerd Westerholt, das nicht wieder kandidiert hatte. Westerholt will die derzeitige Sanierung des Kirchturms bis zum Abschluss begleiten und dann – vermutlich im nächsten Frühjahr – aus dem Kirchenrat ausscheiden. Als Nachfolgerin soll Michaela Heer berufen werden, kündigte Pfarrer Bernd Eichert an.

In der Kirchengemeinde Seefeld wurden Doris Wiggers, Manfred Büsing und Dagmar Barten wiedergewählt; erstmals dabei sind Rena Hülstede und Sebastian Hartwich. Zum Mitglied berufen wurde der Ersatzälteste Klaus Heidemann.