Rübesamen informiert die Bürger

Stadland Bürgermeister Klaus Rübesamen bietet in den vier größeren Dörfern der Gemeinde Informations- und Diskussionsabende an.

• Auftakt ist am Mittwoch, 7. November, in Kleinensiel. Ab 19 Uhr soll es im Dorfgemeinschaftshaus am Birkenweg 20 um den Sachstand beim Thema Campingplatz gehen.

• In Seefeld geht es am Dienstag, 13. November, weiter. Treffpunkt ist um 19 Uhr das Dorfgemeinschaftshaus an der Hauptstraße 41.

• Die Termine in Schwei und Rodenkirchen stehen noch nicht fest, sollen aber im Dezember stattfinden.

