Stadland Der Kehrbezirk Stadland bleibt weitere sieben Jahre bei Schornsteinfegermeister Mario Welp. Landrat Thomas Brückmann bestellte den Burhaver jetzt erneut zum bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger.

Diese Bestellung gilt bis zum 31. Dezember 2026. Mario Welps erste Amtszeit läuft dieses Jahr Silvester aus. Gemeinsam mit seinem Mitarbeiter Sascha Hildebrand ist er weiterhin täglich für seine Kunden im Einsatz. Komplettiert wird das Duo von Lisa Wollschläger, der Auszubildenden im zweiten Lehrjahr.

Der Kehrbezirk Stadland ist nicht identisch mit der Gemeinde Stadland, sondern deutlich größer, teilt Martin Bolte mit, der Sprecher des Landkreises. Der Bezirk beginnt an der Hansingstraße in Nordenham und reicht über Kleinensiel, Rodenkirchen, Alse, Sürwürden. Schmalenfleth und Golzwarden bis zum Scheideweg in Brake.

Mario Welp ist für rund 3200 Haushalte zuständig. Ein Monopol hat sein Unternehmen aber nicht mehr; nur bei den hoheitlichen Aufgaben ist er alleiniger Ansprechpartner. Zu erreichen ist er unter Telefon 0176/78 21 4140 sowie per Mail unter mariowelp@t-online.de.