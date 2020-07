Schulen in Daten und Fakten

Stadland Wenige Tage vor den Sommerferien wollen es die Grünen noch einmal wissen: Wie ist die Lage an den Stadlander Schulen? Welche Erfahrungen haben sie in der Corona-Krise gemacht? Und wie ist ihre digitale Ausstattung? Diese und andere Fragen hat die zweiköpfige eingereicht und eine öffentliche Sitzung des Schulausschusses des Rates beantragt. Das Gremium tritt an diesem Donnerstag, 9. Juli, um 16.30 Uhr in der Großsporthalle Rodenkirchen zusammen.