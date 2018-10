Stadland Bekommt die Seefelder Mühle höhere Personalkostenzuschüsse? Auch diese Frage soll in der nächsten öffentlichen Sitzung des Rates am Donnerstag, 25. Oktober, ab 19 Uhr im Rathaus Rodenkirchen entschieden werden. Weitere Themen sind die Beteiligung Stadlands an der EWE Netz GmbH, Um- und Anbau für das Feuerwehrhaus Rodenkirchen, die Neuausstattung der Markthalle sowie die Initiative der Grünen zum Insektensterben. Zudem sind zwei Einwohnerfragestunden vorgesehen.

Henning Bielefeld https://www.nwzonline.de/autor/henning-bielefeld Stadland und stv. Leitung Redaktion Nordenham

Redaktion Nordenham Tel: 04731 9988 2203 Lesen Sie mehr von mir