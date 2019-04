Seniorenpass: Anmelden für Aurich

Stadland Es geht wieder los: Die erste von zwei Fahrten mit dem Seniorenpass der Gemeinde Stadland führt nach Aurich. Termine sind am 7., 9., 14., und 21. Mai sowie am 4. und 18. Juni. Wer dabei sein will, kann sich am Dienstag, 9. April, anmelden:

• von 8 bis 12 Uhr im Zimmer 7 des Rathauses Rodenkirchen,

• von 15.30 bis 16 Uhr im Müllerhaus an der Seefelder Mühle und

• von 16.30 bis 17 Uhr im Kindergarten Lüttje Lüü an der Sportstraße in Schwei.

Wer mitfahren will, legt seinen Seniorenpass vor, kreuzt seinen Wunschtermin an und bezahlt 10 Euro Eigenbeteiligung.

Erstes Ziel ist das Energie-Erlebnis-Zentrum (EEZ) von Eon, das eine Entdeckungsreise von der Erd-über die Sonnen- und Windenergie bis zur Wasserkraft bietet. In der EEZ-Kantine wird das Mittagessen gereicht. Am Nachmittag fahren die Teilnehmer mit dem Schiff „Stadt Aurich“ auf dem Jade-Ems-Kanal.