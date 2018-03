Sielachtwählt amDienstag

Stadland Die Stadlander Sielacht wählt an diesem Dienstag, 27. März, einen neuen Verbandsausschuss. Wahlberechtigt sind alle Mitglieder der Sielacht. Der Verband ist in 13 Wahlbezirke eingeteilt, gewählt wird aber nur in zwei Gaststätten. Im Rodenkircher Hotel Albrechts wählen ab 10 Uhr der Wahlbezirk Schmalenfleth sowie die Wahlbezirke Ovelgönne (ab 10.15 Uhr), Hoben-Ost (10.30), Alserwurp (10.45), Absen(11), Mittenfelde (11.15), und Beckum (11.30). Weiter geht‘s um 14 Uhr im Gasthaus Schweier Krug, wo zunächst der Wahlbezirk Frieschenmoor dran ist. Es folgen der Wahlbezirk Süderschwei (14.15 Uhr), Kötermoor (14.30 Uhr), Schwei (14.45), Hoben-West (15) und Reitland (15.15).

Henning Bielefeld https://www.nwzonline.de/autor/henning-bielefeld Stadland und stv. Leitung Redaktion Nordenham

Redaktion Nordenham Tel: 04731 9988 2203 Lesen Sie mehr von mir