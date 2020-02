GEW tagt am Donnerstag

Sürwürden Der Kreisverband Wesermarsch der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) veranstaltet eine weitere Schulpersonalräte- und Vertrauensleute-Konferenz. Treffpunkt ist an diesem Donnerstag, 20. Februar, um 10 Uhr das Gasthaus Kiek mol rin in Sürwürden. Ein Thema sind die Personalratswahlen am 10. und 11. März. Auch individuelle Fragen werden beantwortet; willkommen sind nicht nur GEW-Mitglieder.