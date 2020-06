Artenvielfalt: Im Konflikt zwischen Naturschutz und Sicherheit

Vechta

Vechtaer „besucht“ Freundin In Der Jva „Liebeskletterer“ klettert nun selbst in Haft

Am Mittwoch musste sich Yamen C. vor dem Jugendgericht in Vechta verantworten. Er war aus Liebeskummer aufs Gelände der JVA geklettert. Schwerer wog aber, dass er mehrfach ohne Führerschein gefahren war.