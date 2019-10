Betrunkener stößt mit Pkw zusammen

Steinfeld Ein 62-jähriger betrunkener Radfahrer aus Steinfeld ist am Donnerstag, 3. Oktober, um 20.51 Uhr auf der Nieberdingstraße in Steinfeld (Kreis Vechta) mit einem am Seitenrand abgestellten Auto zusammengestoßen und hat den Wagen dabei beschädigt. Der Radfahrer erlitt leichte Verletzungen. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Steinfelder einen Wert von 2,38 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.