Steinfeld Bis zum Startschuss des diesjährigen Sommerlaufs haben die Steinfelder noch Zeit. Aber schon jetzt heißt es für alle Laufbegeisterten, den Sitz der Sportschuhe zu testen und vielleicht noch die eine oder andere Runde zu drehen, bevor es am 2. August ab 19 Uhr auf den Rundkurs durch Steinfeld geht. Gestartet wird in diesem Jahr wieder auf der Großen Straße beim „Alten Bauhaus“.

Zu diesem Laufereignis für jedermann werden viele Läufer erwartet, die es mit der zweieinhalb Kilometer langen Strecke durch Steinfeld aufnehmen. Der Rundkurs kann wie immer mehrmals absolviert werden, somit können auch fünf und zehn Kilometer gelaufen werden.

In diesem Jahr erfolgt eine professionelle Zeitmessung mit einer Wertung, die beim Volksbanken-Laufcup einfließt. Daher ist auch eine Online-Anmeldung im Interne bis zum 31. Juli möglich. Aber auch am Veranstaltungstag kann man sich noch vor Ort anmelden. Startgebühren werden nicht erhoben.

Wie schon bei den letzten Sommerläufen sind auch dieses Mal alle Nordic-Walker eingeladen, den Rundkurs zu erkunden. Sie starten um 19 Uhr. Gefragt sind auch Gruppen, Mannschaften und Firmen. Das Team mit den meisten gestarteten Läufern erhält einen Getränke-Gutschein.

Zum bereits siebten Mal wird eine gemütliche Fahrradtour, geführt von Leander Kuper und Herbert Kruse vom Steinfelder Heimatverein, angeboten. Die Radfahrer starten in diesem Jahr vor den beiden Läufen um 18.30 Uhr und treffen nach einer etwa zweistündigen Radtour gemeinsam wieder im Ziel ein.

Nach der sportlichen Betätigung wird bei gemütlichem Ausklang auf der Großen Straße auf dem Parkplatz vom „Alten Brauhaus“ das Freibier angezapft. Auch Zuschauer sind herzlich willkommen.

Das gesamte Steinfelder Sommerwochenende bietet für Groß und Klein jede Menge Spaß. Das Rund-um-Paket beginnt am Freitag, 2. August, mit dem Sommerlauf. Am frühen Samstagabend treffen sich dann Vereine, Nachbarn, Cliquen und Kollegen zum gemütlichen „Up’n Swutsch“ auf dem Rathausplatz. Tische für den „Swutsch“ können bei der Gemeinde Steinfeld, Christina Hoffmann, Tel. 05492/8625, E-Mail hoffmann@steinfeld.de reserviert werden. Am Sonntag wird der Ofen im Backhaus beim Lohgerbereipark angeheizt. Der Backtag beginnt um 14 Uhr.