Steinfeld Die Polizei hat gegen einen 47-jähriger bulgarischen Lkw-Fahrer ein Strafverfahren eingeleitet. Dieser beschädigte am Freitag zwischen 11.30 und 12 Uhr in Steinfeld, Am Tannenkamp, beim Rangieren ein Verkehrszeichen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Er fuhr aber weiter. Aufgrund von Zeugenangaben konnte der Fahrzeugführer ermittelt werden.