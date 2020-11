Manuela Honkomp bis 2022

Steinfeld Manuela Honkomp (56), seit 2006 parteilose Bürgermeisterin in Steinfeld, will bis zum Ende ihrer Wahlperiode, Ende Oktober 2022, im Amt bleiben.

Sie hätte die Möglichkeit, ihre Amtszeit um ein Jahr zu verkürzen und damit eine Wahl am 12. September 2021 mit der Kommunalwahl zu ermöglichen. Das müsste sie allerdings bis zum 1. April 2021 erklären. Bösels Bürgermeister Hermann Block (CDU) hat zum Beispiel diese Alternative. Er will sich aber erst in zwei Monaten erklären. Honkomp dagegen hat sich entschieden: „Ich bleibe bis 2022.“ Ob sie sich allerdings dann erneut bewerben will, lässt sie offen. „Das entscheide ich im nächsten Sommer.“ Die Amtszeit des künftigen Bürgermeisters in Steinfeld – egal, wer es ist – endet dann am 31. Oktober 2031.

Es gibt in Niedersachsen nur fünf Amtsinhaber, deren Amtszeit bei der Wahl 2014 auf acht Jahre festgelegt wurde. Danach gab es erst das Gesetz mit fünfjähriger Amtszeit.