Steinfeld /Vechta /Lohne Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 5 Uhr auf dem Lehmder Damm in Steinfeld ist eine Person lebensgefährlich verletzt worden. Ein Pkw der Marke Mercedes kam aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren Straßenbäumen. Aufgrund ungenauer Angaben zum Unfallort konnte er erst nach Eingang eines zweiten Anrufes (30 Minuten später) lokalisiert werden. Eine zweite Person wurde schwer verletzt aufgefunden. Die Opfer wurden in Krankenhäuser gebracht. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 04441/9430 entgegen.

Alkohol und Drogen haben die Polizei darüber hinaus am Wochenende beschäftigt. Ein 39-jähriger Mann aus Osnabrück befuhr am Samstag um 1.55 Uhr mit seinem Pkw des Typs VW Golf die Falkenrotter Straße in Vechta, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Test am Alkomaten vor Ort ergab einen Wert von 1,16 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet, der Führerschein zur Vorbereitung der Einziehung sichergestellt. Nach Einleitung eines Strafverfahrens wurde dem 39-jährigen zudem die Weiterfahrt untersagt.

In Lohne hat die Polizei am Samstag um 0.45 Uhr einen 21-jähriger Goldenstedter kontrolliert, der mit seinem Pkw des Typs Ford Mondeo die Straße An der Grotte befuhr. Dabei wurde festgestellt, dass der junge Mann den Pkw trotz einer Beeinflussung von berauschenden Mitteln gefahren hatte. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet, die Weiterfahrt wurde untersagt. Ebenso wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Bereits am Freitag ist in Lohne bei einem Verkehrsunfall eine Person leicht verletzt worden. Gegen 15.50 Uhr befuhr eine 46-jährige Lohnerin mit einem Pkw der Marke Opel den Bergweg in Richtung Vechta. Dass sie verkehrsbedingt anhalten musste, bemerkte eine ihre nachfolgende 33-jährige Lohnerin zu spät. Sie fuhr mit ihrem Pkw der Marke VW auf. Durch die Aufprallwucht wurde die 46-jährige leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von insgesamt etwa 3000 Euro.