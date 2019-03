Oldenburg/Todendorf

Von Leuchtschrift Bis Kinosessel Oldenburger retten die schönsten Stücke aus Todendorfer Globe

Das ehemalige britische Truppenkino in Todendorf in Schleswig-Holstein soll bald abgerissen werden. Also holte die Kulturgenossenschaft Globe Teile des Inventars nach Oldenburg. Darunter sind wahre Schmuckstücke.