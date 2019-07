Berlin Frauen übernehmen meist Erziehung, Pflege und Hausarbeit – um die eigene Rente aber kümmern sie sich viel zu selten. Ihr Renteneinkommen über alle Vorsorgeformen hinweg – gesetzlich, betrieblich und privat – beträgt im Schnitt rund 47 Prozent von dem der Männer, so Angaben der Bundesregierung von 2017. In der August- Ausgabe rät die Zeitschrift „Finanztest“ Frauen, an einigen Stellschrauben für eine gute Rente zu drehen. Wichtigster Tipp: direkt loslegen!

Die wichtigste Altersvorsorge ist die gesetzliche Rente. 18,6 Prozent des Bruttogehalts von Arbeitnehmern fließen jeden Monat in die Rentenkasse. Bei einer Durchschnittsverdienerin sind das derzeit 603 Euro im Monat. Die Hälfte davon zahlt der Arbeitgeber. Eine ordentliche Rente ist in Deutschland an ein langfristig gutes Einkommen gekoppelt. Viele Frauen verdienen schlechter als Männer, weil sie in schlechter bezahlten Branchen arbeiten, in denen niedrige Gehälter gezahlt werden. Vor allem aber ist Teilzeit für ihre geringeren Einkünfte verantwortlich.

Familie verträgt sich schlecht mit Vollzeitarbeit. Aber wie wären statt 50 Prozent (Mutter) und Vollzeit (Vater) zweimal 75 Prozent? Seit 2019 dürfen Arbeitnehmer in Betrieben mit mehr als 45 Beschäftigten ihre Arbeitszeit später wieder aufstocken. Arbeitgeber können zudem mit flexiblen Arbeitszeiten, mobilem Arbeiten und Homeoffice helfen, Familie und Job besser zu vereinbaren.

• Tipp: Fragen Sie außerdem regelmäßig nach Gehaltserhöhungen. Signalisieren Sie auch als Teilzeitkraft Bereitschaft für Führungsaufgaben. Sehr lange Elternzeiten sind ungünstig. Sie drücken auf den durchschnittlichen Stundenlohn, hat die Hans-Böckler-Stiftung festgestellt.

Eine Rentenlücke lässt sich erst in der Lebensmitte Pi mal Daumen abschätzen. Bis dahin ist sie manchmal schon so groß, dass Frauen sie kaum mehr füllen können. Spätestens ab 40 Jahren ist eine Beratung bei der Rentenversicherung fällig. Meist sind dann schon einige Rentenanwartschaften zusammengekommen: gesetzlich, betrieblich, privat. Eventuell gibt es noch abgeleitete Ansprüche durch Ex-Partner oder Ansprüche aus dem Ausland. So ein Renten-Flickenteppich ist unübersichtlich. Auch mit großer Rentenlücke lohnt es sich, etwas fürs Alter beiseite zu legen, um die Lücke zumindest zu schmälern.

• Tipp: Klären Sie bei der Beratung auch, ob Sie später staatliche Hilfe brauchen könnten. Läuft es auf Grundsicherung im Alter hinaus, setzen Sie bei der Vorsorge auf Renten. Hier gelten Freibeträge. Das gilt auch für freiwillige Einzahlungen in die gesetzliche Rentenversicherung.

Nach Ausbildung oder Studium ist ein guter Zeitpunkt, um mit dem Sparen zu beginnen. Am besten mit einer Wohlfühlrate. Das können 50 Euro, 100 Euro, 200 Euro oder mehr im Monat sein – je nach Einkommen. Je früher, desto besser. Der Zinseszinseffekt hilft. Er wirkt umso stärker, je mehr Zeit er hat. Gerade Frauen mit ihren durchschnittlich niedrigeren Einkommen und Vermögen sollten auf ihn setzen.

Frauen mit Kindern, die Teilzeit arbeiten oder generell ein niedriges Einkommen haben, fahren außerdem mit der Riester-Rente gut. Nicht, weil Versicherer oder Banken grandiose Renditen erwirtschaften – oft das Gegenteil. Für Rendite sorgt beim Riestern aber der Staat mit 175 Euro Grundzulage und 300 Euro Zulage pro Kind.

Wohneigentum ist, auch für Alleinstehende, eine gute Vorsorge fürs Alter. Voraussetzung: Der Preis ist angemessen, und es gibt genug Eigenkapital. Sinnvoll ist zu prüfen, welcher Anbieter besonders günstig Geld für Wohneigentum leiht.

Wer der Familie zuliebe länger im Beruf zurücksteckt, bezahlt das mit den eigenen Rentenansprüchen. Bleiben Partner zusammen und teilen ihr Alterseinkommen offen und fair, gibt es kein Problem.

Schlechter sieht es bei Trennungen im mittleren Alter aus. War ein Paar 20 Jahre verheiratet und lässt sich scheiden, werden die Renten aus der 20-jährigen Ehezeit geteilt.

• Tipp: Arbeiten Sie für die Familie weniger im Job, legen Sie im Guten einen Ausgleich per Ehevertrag fest. Heiraten Sie und Ihr Partner nicht, sind Vereinbarungen noch wichtiger. Handeln Sie dafür einen Partnerschaftsvertrag aus.