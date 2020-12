Spenden: Geld geben mit Herz und Verstand

Berlin Wenn sie um Hilfe gebeten werden, öffnet knapp die Hälfte der Menschen in Deutschland ihr Portemonnaie. 10,5 Milliarden Euro an Spenden kamen nach Angaben des Deutschen Zentralinstituts für Soziale Fragen (DZI) im Jahr 2019 zusammen – 4,1 Prozent mehr als im Vorjahr. Damit das Geld auch ankommt, sollten sich Spender vorher gut informieren.

Für welchen Zweck Menschen 2019 und 2020 Geld gespendet haben und ob sich wegen der Corona-Krise ihr Spendenverhalten verändert hat, wollte Finanztest wissen. Und führte zusammen mit dem Marktforschungsinstitut GfK eine repräsentative Umfrage unter fast 2 000 Frauen und Männern im Alter von 18 bis 74 Jahren durch.

Tierschutz vorn

Rund 49 Prozent haben in den letzten zwei Jahren gespendet. Am häufigsten für Tierschutz (29,4 Prozent), Kindernothilfe (28 Prozent), Gesundheit (19,4 Prozent), Not- und Katastrophenhilfe (17,7 Prozent) und Umweltschutz (17,2 Prozent). Die Hilfswerke „Ärzte ohne Grenzen“ und „SOS Kinderdorf/Kinderdörfer weltweit“ wurden besonders häufig genannt. Die Corona-Pandemie hat das Spendenverhalten kaum beeinflusst. 74 Prozent derjenigen, die 2019 und 2020 spendeten, haben ihr Verhalten nicht verändert.

Bei den bevorzugten Spendenzwecken unterscheiden sich Frauen und Männern. Zwar liegen sie bei der Nothilfe für Kinder fast gleichauf. Aber für rund 38 Prozent der Frauen ist der Tierschutz am wichtigsten (Männer: 21 Prozent), während Männer mit 20,6 Prozent eher die Not- und Katastrophenhilfe unterstützen (Frauen: 14,7 Prozent). Für Sport und Freizeit, speziell Inklusionsprojekte sowie Erhalt und Schaffung von Sportanlagen und Freizeiteinrichtungen, spenden mit 14,1 Prozent mehr als doppelt so viele Männer wie Frauen.

Seriosität erkennen

Oft ist es gar nicht so einfach, die richtige Organisation auszuwählen. Am einfachsten haben es Menschen, die eine Spendenorganisation persönlich kennen und ihr vertrauen. Das gilt vor allem auch für kleine Organisationen in der näheren Umgebung. Tierheime, kleinere Vereine und Stiftungen beispielsweise, die sich für artgerechte Nutztierhaltung oder für kranke und verletzte Tiere einsetzen, sind oft regional organisiert.

Gut informieren

Wer möchte, dass möglichst viel von seinem Geld direkt bei einem Projekt ankommt, muss sich gut informieren. Organisationen, die aggressiv zum Beispiel mit kostenintensiven Bettelbriefen oder aufwendigen Geschenken werben, sollte niemand Geld geben. Aufwand und Nutzen stehen meist in einem nicht vertretbaren Verhältnis, kritisiert Finanztest.

Generell gilt: Wer Geld einsammelt, sollte darüber auch Rechenschaft ablegen können. Seriös arbeitende Organisationen stellen alle wichtigen Informationen auf ihre Website. Sie veröffentlichen einen Jahresbericht und informieren über Einnahmen und Ausgaben. Jährliche Kosten für Verwaltung und Werbung weisen sie getrennt aus. Zur Transparenz gehört auch, auf Fragen der Spender zu antworten.

Spendensiegel des DZI

Damit möglichst viel Geld bei den Projekten ankommt, sollten die Kosten für Werbung und Verwaltung höchstens 30 Prozent betragen. Das hält das Deutsche Zentralinstitut für Soziale Fragen (DZI) gerade noch für vertretbar. Im Durchschnitt beträgt der Anteil bei den Siegel-Organisationen laut DZI aber nur 12 Prozent. Das DZI ist eine Stiftung, die sich zu 45 Prozent aus öffentlichen Zuwendungen und zu 55 Prozent aus Eigeneinnahmen finanziert. Sie vergibt seit 1992 das DZI-Spenden-Siegel. Erhalten können es Organisationen, die sich jährlich von DZI-Mitarbeitern nach strengen Kriterien prüfen lassen. Nur wer sachlich wirbt, Mittel zweckgerichtet, sparsam und wirtschaftlich einsetzt und eine funktionierende Kontrolle der Planungen und Entscheidungen für jedes Projekt nachweisen kann, bekommt das DZI-Siegel. Aktuell haben es rund 230 Organisationen. Etwa 30 Prozent der Erstantragsteller scheitern an den strengen Prüfkriterien.

Spender erhalten auf der Website des DZI auch Auskünfte über einzelne Organisationen, die das Siegel nicht haben. Denn das bedeute nicht, dass Organisationen nicht im gewissen Maße gute Arbeit leisten, erklärt das DZI. Finanztest hält das Siegel für besonders aussagekräftig, da es eine umfassende Prüfung von außen voraussetzt.