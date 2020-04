Steuererklärung: Ruheständler haben keine Ruhe vor dem Fiskus

Berlin Die Steuererklärung bleibt im Ruhestand vielen nicht erspart. Rentenerhöhungen können dazu führen, steuerpflichtig zu werden. In ihrer Erklärung sollten Rentner unbedingt haushaltsnahe Dienstleistungen geltend machen.

Fest steht: Immer weniger Rente ist steuerfrei. Der steuerfreie Teil sinkt von Jahrgang zu Jahrgang. Wer 2019 erstmals Rente bekam, erhält nur 22 Prozent davon steuerfrei. Für alle, die bis 2005 Rentner wurden, sind es 50 Prozent der Rente von 2005. Wer 2020 in Rente geht, dem steht ein Freibetrag von 20 Prozent der ersten Jahresrente zu. Aufgrund gesetzlicher Änderungen wie der Mütterrente II muss der Freibetrag teilweise auch nachträglich neu berechnet werden.

Der allgemeine Grundfreibetrag für Rentner ändert sich jedes Jahr. Für 2019 liegt er laut Bundesfinanzministerium bei 9168 Euro beziehungsweise 18 336 Euro für Ehepaare. Wer darüber liegt, ist zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet. Neben der Rente zählen auch Einkünfte aus Betriebsrente, Riester-Rente, Miete oder Pacht zu den steuerpflichtigen Einkünften. Davon geht noch mal ein Altersentlastungsbetrag ab – automatisch über die Steuererklärung.

Sparen können Rentner mit Posten wie haushaltsnahen Dienstleistungen, erklärt Finanztest. Statt nur 102 Euro Werbungskosten können sie beispielsweise auch Kosten für einen barrierefreien Umbau, einen Rentenberater, für Helfer im Haushalt oder Spenden geltend machen. Auch Basisbeiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung gehen vom Gesamtbetrag der Einkünfte ab. Wer behindert ist, so der Rat der Tester, sollte prüfen, ob ihm deshalb ein Pauschbetrag zusteht.

Ob es für Ehepartner lohnt, eine gemeinsame Erklärung abzugeben, sollten sie am besten mit einem kommerziellen Steuerprogramm prüfen lassen oder in einer steuerlichen Beratung, rät Finanztest. In der Regel würden sie nach der gemeinsamen Steuererklärung vom Splittingtarif profitieren, wenn ihr Einkommen unterschiedlich hoch ist. Die Zusammenveranlagung könne auch günstiger sein, wenn ein Partner so wenig Rente hat, dass keine Steuern fällig wären.

Rechtens ist es, wenn das Finanzamt Steuerzahlungen im Voraus verlangt: Die Höhe richtet sich nach den Werten aus dem Jahr 2019 und dem Grundfreibetrag von 9 408 Euro für das Jahr 2020.