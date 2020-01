Berlin Konzerte in der Elbphilharmonie sind ruckzuck ausverkauft, ebenso Auftritte bekannter Popstars oder internationale Fußballspiele. Doch mit den richtigen Tipps können sich Musik- und Sportfans durchaus die begehrten Tickets sichern. Die fünf wichtigsten stellt die Zeitschrift „Finanztest“ in ihrer Februar-Ausgabe vor.

• Informationen

Viele Tickets, die später zu horrenden Preisen schwarz gehandelt werden, waren vorher monatelang im Vorverkauf erhältlich. Sinnvoll ist, sich regelmäßig im Netz zu informieren, welche Events anstehen. Konzerthäuser wie die Elbphilharmonie, Fußballvereine und Internethändler wie Eventim versenden Newsletter, die über Veranstaltungen und deren Verkaufsstarts informieren. Onlinehändler bieten zudem einen „Ticketalarm“.

• Treue Anhänger

Theater, Opernhäuser und Konzertstätten vertreiben Abos mit Karten zu ermäßigten Preisen. Auch die sind rar, doch die Chancen steigen, wenn man sich nicht auf ein bestimmtes Genre festlegt. Extrem schwer zu ergattern sind Karten für hochkarätige oder internationale Fußballspiele. Mitglieder von Sport-Fanclubs sind im Vorteil, wenn ihr Verein spielt.

• Kauf vor Ort

Das Gros des Tickethandels läuft über das Internet ab. Will man Karten besorgen, die vermutlich nicht gleich weg sind, sind Theater- und Konzertkassen ein guter Anlaufpunkt. Im Theater oder Konzerthaus selbst sind Vorverkaufsgebühren geringer oder fallen weg. Wer online Tickets kauft, ärgert sich mitunter über Versandgebühren. Nicht immer ist es möglich, die Tickets auszudrucken. Theaterkassen verlangen solche Gebühren nicht.

• Onlinekauf

Erfahrene Ticketkäufer raten, bereits Tage vorher bei einem Onlinehändler einen persönlichen Zugang anzulegen und sich mit der Internetseite vertraut zu machen. Startet der Vorverkauf etwa an einem Mittwoch um 11 Uhr, sollte man schon eine Viertelstunde vorher an einem schnellen Rechner eingeloggt sein, ein Zahlungsmittel wie Kreditkarte oder Girocard bereithalten. Wichtig ist es, die Seite gleich nach dem Einloggen immer wieder zu aktualisieren, um nicht ausgeloggt zu werden.

• Last-Minute-Tickets

Bei populären Veranstaltungen ist die Menge an regulär gehandelten Karten begrenzt. Plattformen wie Viagogo und Fansale oder Händler bei Ebay bieten in großer Zahl Schwarzmarkt-Tickets zu happigen Preisen an. Einer Studie zufolge liegen die Preise bei Viagogo im Schnitt dreimal so hoch wie die der Originalkarten. Zudem müssen Kunden um Einlass bangen. Läuft etwas schief, wird etwa das Konzert abgesagt, trägt man das Risiko. Rückgabe oder Umtausch sind kaum möglich.