Vogelschutz: Warum der Frühlingsanfang dem Spatz gewidmet ist

Jever Noch gehört der Haussperling zu unseren häufigeren Vögeln, der Bestand ist aber deutlich zurückgegangen, so dass die Art, die 2002 ‚Vogel des Jahres‘ war, inzwischen auf der Vorwarnliste der Roten Liste der Brutvögel erscheint.

Der 20. März ist der ‚Welttag der Spatzen‘ – erstmals 2009 begangen, ist er einer Initiative der ‚Nature Forever Society‘ zu verdanken: Das ist eine indische Umweltorganisation, die sich den Schutz des Haussperlings und anderer „gewöhnlicher“ Tiere und Pflanzen auf die Fahnen geschrieben hat. Inzwischen wird der ‚Weltspatzentag‘ in Indien mit vielen Veranstaltungen zelebriert und hat auch in vielen anderen Staaten, darunter Deutschland, Anhänger gefunden.

Kaum vorstellbar ist, dass noch in den 1950er und 60er Jahren die Spatzen massiv bekämpft wurden und dass auch Vogelschützer sich daran beteiligt haben. Welches Ausmaß das annahm, macht ein Rundschreiben der Staatlichen Vogelschutzwarte von 1950 deutlich, nach dem in einer Aktion 1949/50 in Niedersachsen mehr als eine halbe Millionen Sperlinge und 66 247 Sperlingseier vernichtet wurden.

Es war eine reine Nutzen-/ Schaden-Betrachtung, die hinter solchen Maßnahmen stand. So stellte ein jeverscher Vogelfreund damals folgende Rechnung auf und veröffentlichte sie im April 1950 in der lokalen Presse: „Jever mit seinen rund 11 000 Einwohnern zählt mindestens 5000 Sperlinge als ungebetene Kostgänger in seinen Mauern. Ein Spatz mit einem Gewicht von 35 g verzehrt pro Tag mindestens 10 g Nahrung […] d. h. also, dass unsere 5000 Sperlinge uns pro Tag einen Zentner Nahrung entziehen (im Jahr also 18,2 to – einen Eisenbahnwaggon voll).“

Folglich wurde die von staatlichen Stellen durch „Kopfgelder“ geförderte Bekämpfung des Sperlings auch von der damals in Jever neu gegründeten Ortsgruppe des ,Bundes für Vogelschutz‘ mitgetragen; sie wusste Anfang Mai 1950 zu berichten, dass diese „von zwei Vogelfreunden wahrgenommen [wird], die mit Luftgewehren ausgerüstet sind. Es konnten schon mehrere Dutzend Sperlinge auf diese Art erlegt werden. Später soll auch der Sperlingsfang mit Fallen betrieben werden.“

Glücklicherweise hat sich diese Sicht entschieden gewandelt. An die Stelle der Schaden/Nutzen-Argumentation sind heute im Naturschutz stärker ökologische Betrachtungsweisen getreten. Der Sperling nimmt seinen Platz im Ökosystem Siedlungsraum ein und den gilt es ihm zu sichern, etwa durch Nistmöglichkeiten, die an unseren isolierten Gebäuden immer seltener werden.

Der bayrische Landesbund für Vogelschutz (LBV) hat daher den „Spatz als Botschafter der Stadtnatur“ ausgerufen. Er soll bei der Initiative „Natur in der Stadt“ für mehr Unterstützung der Gebäudebrüter werben, zu denen auch Stare, Rotschwänzchen, Dohlen, Mauersegler und andere Arten gehören.

Sicherlich ist dabei hilfreich, dass sich der Sperling zum Sympathieträger entwickelt hat. Vielleicht kann man es da auch als ein gutes Omen betrachten, dass der ‚Welttag der Spatzen‘, der ‚Internationale Tag des Glücks‘ und der Frühlingsanfang auf ein und dasselbe Datum fallen.