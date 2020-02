Oldenburg Es gibt über 5000 Käferarten in Niedersachsen. Da ist eine große Vielfalt von Lauf- und Schwimmkäfern, von „Böcken“, „Dieben“, „Nagern“ und Mistkäfern und vielen weiteren Käferfamilien um uns herum, die man schwer auseinanderhalten kann.

Die Marienkäfer jedoch kennt jeder – sowohl der Siebenpunkt als auch der bei uns zugezogene Harlekin-Marienkäfer mit der typischen W-Zeichnung am Kopf sind vielen ein Begriff. Doch haben Sie schon einmal den Siebzehnpunkt entdeckt?

Siebenpunkt- und Asiatischer Marienkäfer. Bild: NABU/ Helge May

Sie können ihn leicht übersehen, denn er ist nur 2,5 bis 3 mm groß, gelblich und mit schwarzen Punkten und Flecken versehen. Wie seine Verwandten überwintern sie als erwachsenes Tier in Winterstarre.

Zurzeit sind die Marienkäfer in Gruppen in Laubhaufen, hinter und an Baumrinde aber auch gerne mal in Mauerritzen in und am Haus zu finden. Mit steigenden Temperaturen kommen sie heraus und schon bald kann man die Blattlausjäger bei der Arbeit beobachten.

Eine Marienkäferlarve frisst in ihrer ca. dreiwöchigen Entwicklungszeit bis zu 600 Blattläuse. Kein Wunder, dass diese Larven auch Blattlauslöwen genannt werden.

Sie werden in Gewächshäusern zur biologischen Schädlingsbekämpfung eingesetzt. So kam auch der bunte gefräßige Harlekin zu uns, der sich schnell in der Natur ausgebreitet hat.

Ihn gibt es in vielen Farbvarianten und seine Larven verputzen zusätzlich zu Blattläusen auch die Larven des Siebenpunkt-Marienkäfers. Der bunte Käfer hat Potenzial als Heilmittel, da er gegen viele Krankheitserreger immun ist. (Mehr dazu finden Sie hier)