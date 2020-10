Insekt des Monats September: Der „Opa Langbein“ ist eigentlich eine Schnake

Oldenburg Auch in diesem Monat ist wieder ein Zweiflügler besonders auffällig: die Schnake. In Süddeutschland werden auch Stechmücken Schnaken genannt, die Schnaken stechen jedoch nicht. Wir im Norden kennen die ca. 4 cm großen Insekten als „Opa Langbein“, Schuster oder Emel. Zurzeit finden wir sie häufig an Hauseingängen, als Spinnenopfer, und auch das ein oder andere Exemplar in der Wohnung, wo sie auf der Suche nach Wärme sind. Die Kohlschnake hat gerade ihre zweite Generation. Frisch geschlüpft sind sie in Wiesen und auf dem Rasen bei der Paarung zu beobachten. Die Weibchen haben eine Legevorrichtung und die Männchen Zangen am Hinterleib.

Die Eier werden gerne in lockerem feuchtem Boden abgelegt, bzw. eingestochen. Das Weibchen sehen wir dann über den Rasen „hüpfend“ – es prüft den Boden nach einer geeigneten Stelle. Aus dem Eiern entwickeln sich die Larven, die sich in mehreren Stadien weiterentwickeln und dabei pflanzliches Material fressen und verdauen. Sie tragen also zum Stoffkreislauf im Boden bei. Die Larve verpuppt sich dann und überwintert bis im nächsten Jahr im bei der Kohlschnake ab April die neue Generation schlüpft. Bei Massenauftreten können sie Larven durchaus Schaden anrichten. Die erwachsenen Tiere sind jedoch hilfreiches Vogelfutter!