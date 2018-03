Jever Viele Jahre lang ließ er auf sich warten – jetzt ist er da: Der Wanderfalke ist Brutvogel in Jever.

Erste Beobachtungen eines Wanderfalken erfolgten Mitte Februar – und seit Anfang März lässt sich regelmäßig ein Paar sehen und mit seinen Balzrufen hören. Das Paar hat den seit vielen Jahren leerstehenden Wanderfalken-Kasten auf dem Fernmeldeturm an der Anton-Günther-Straße in Jever bezogen. Der stabile Metallkasten befindet sich hier seit vielen Jahren in luftiger Höhe von 60 Metern auf der oberen runden Plattform.

Doch über all die Zeit passierte wenig. Zwar rasten zu bestimmten Zeiten gern größere Trupps von Krähen und Dohlen auf dem Turm und vor einigen Jahren nistete sogar ein Turmfalkenpaar in dem Kasten, doch Wanderfalken ließen sich nur als sehr gelegentliche Gäste sehen und machten keinerlei Anstalten zu einer Brut.

Das nun eingezogene Wanderfalkenpaar will offensichtlich bleiben: Mittlerweile bleibt das Weibchen weitgehend am ausgesuchten Nistort und wird vom Männchen mit Futter versorgt. Hoffentlich verläuft die Brut erfolgreich, dann können wir in den nächsten Monaten die beeindruckenden Flugmanöver dieser schnellen Greifvögel über unserer Stadt häufiger beobachten.

Anders als sein kleinerer und häufigerer Verwandter, der Turmfalke, der aus seinem Rüttelflug heraus auf eine erspähte Maus – seine Hauptnahrung – am Boden herabstürzt, jagt der Wanderfalke seine Beute, die ausschließlich aus Vögeln besteht, nur im Flug. Entsprechend den geschlechtsspezifischen Größenunterschieden – die Männchen („Terzel“) sind um etwa ein Drittel kleiner als die Weibchen – erbeuten die Männchen vor allem kleinere Vögel wie Finken und Amseln (an der Küste auch die starengroßen Alpenstrandläufer); die Weibchen dagegen greifen auch größere Arten wie Tauben, Möwen, Krähenvögel, Enten u.a.

Vor wenigen Monaten hatte eine der im jeverschen Stadtrat vertretenen Fraktionen den Vorschlag gemacht, im Stadtgebiet Wanderfalken anzusiedeln, weil sie sich davon eine regulierende Wirkung auf die städtische Saatkrähenpopulation versprach. Inzwischen sind die Wanderfalken gekommen – ohne einen entsprechenden Ratsbeschluss abzuwarten.

Doch sei die Prognose gewagt, dass dadurch die Zahl der Saatkrähen in Jever nicht abnehmen wird. Sicherlich werden die Falken die eine oder andere Krähe schlagen, vor allem, wenn es sich um ohnehin schon geschwächte oder verletzte Individuen handelt. Auf den Gesamtbestand aber wird das kaum Auswirkungen haben, zumal die Falken sich nicht auf die Krähen spezialisieren, sondern in Jever und im Umland genügend Auswahl an Beute haben werden.