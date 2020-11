40 Jahre Arche in Büppel

Büppel Seit 40 Jahren gibt es die Arche in Büppel. Am 1. Advent 1980 wurde das Gemeindehaus am Geestweg festlich eingeweiht. „Der 40. Geburtstag der Arche fällt nun leider in die Coronazeit und ein großes Gemeindefest kann deshalb nicht stattfinden“, bedauert Büppels Pastor Tom O. Brok. Auch alle Adventsfeiern könnten in diesem Jahr nicht stattfinden. Er lädt das ganze Dorf ein, in einer Gemeinschaftsaktion den Garten vor der Arche zu einem „wunderbaren Weihnachtsgarten“ umzugestalten.

„Manche Andacht wird draußen auf dem Parkplatz stattfinden, so dass wir inmitten des Gartens feiern werden“, so Brok. Wer etwas Wetterfestes gebastelt hat, Weihnachtsschmuck übrig hat, eine Tannengirlande binden möchte oder einen kleinen Baum mit Schmuck spenden möchte, sollte es einfach vorbei- bringen und den Garten selbst schmücken.