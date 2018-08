Büppel In einen Schuppen in Büppel sind Unbekannte am vergangenen Wochenende eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte brachen die Täter die Holztür des Schuppens am Astrid-Lindgren-Ring auf und stahlen drei Fahrräder sowie Werkzeuge in Koffern. Laut Polizei muss das Diebesgut mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert worden sein, zudem waren es wahrscheinlich mehrere Täter. Wer etwas auffälliges gesehen hat, wird gebeten sich bei der Polizei unter Tel. 04451/9230 zu melden.