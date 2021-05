So geht es in Büppel weiter

Büppel Nach den Abschiedsgottesdiensten bleibt Pastor Tom O. Brok noch eine Woche im Pfarrhaus in Büppel erreichbar. Seine letzten Amtshandlungen in Büppel werden die Konfirmationen am 5. und 6. Juni sein, ab 7. Juni ist er in Büppel nicht mehr dienstlich erreichbar.

Der Gemeindekirchenrat bereitet derzeit die Ausschreibung für die Pfarrstelle in Büppel vor. Sie wird von der Oldenburgischen Landeskirche bundesweit ausgeschrieben. Die Stelle wird wiederbesetzt, aber ein halbes Jahr vakant bleiben. „Die Pfarrstelle in Büppel ist attraktiv, ich hoffe, dass sie Anfang nächsten Jahres wieder besetzt ist“, sagt Pfarrer Tom O. Brok.

Bis es soweit ist, werden Vikarin Luisa Böhmen und Predigtlektorin Christiane Boos die Gottesdienste am Sonntag gestalten. Die Taizé-Gottesdienste wird das Team der Lektoren gestalten, kündigte Tom O. Brok an. Amtshandlungen wie Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen werden die anderen Vareler Pastoren so lange übernehmen, bis ein Nachfolger gefunden ist.