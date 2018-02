Büppel Der Sockenball und der Kinderkarneval des TuS Büppel finden am Wochenende 3. und 4. Februar in der Büppeler Turnhalle statt. Der Sockenball beginnt an diesem Samstag um 21 Uhr. Karten gibt es bei Elektro Buchtmann und Bäckerei Kappen in Büppel. Am Sonntag beginnt für alle kleinen Narren um 14.30 Uhr der „Kinderkarneval“. Die Halle darf aber nur mit heller Sohle oder Turnschuhen betreten werden.