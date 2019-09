Campen in Dangast dreimal so teurer

Dangast Nach der Sanierung des städtischen Campingplatzes in Dangast verdreifachen sich ab 1. April 2020 die Kosten für einen Stellplatz in der ersten Reihe direkt am Wasser. Ein Saisonticket kostet laut Kurdirektor Johann Taddigs künftig 2000 Euro statt bisher 725 Euro.

Insgesamt kostet die Sanierung und Modernisierung des in die Jahre gekommenen Platzes vier Millionen Euro. Der Bau soll mit der Gebührenerhöhung gegenfinanziert werden. Stammgäste der ersten Reihe haben im kommenden Jahr das Recht auf den Erstzugriff. Erst danach werden Plätze fremdvergeben.