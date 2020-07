Displays schon weit vor Dangast

Dangast Um die Verkehrsproblematik auf der Straße nach Dangast zu lösen und vor allem im Sommer und an den Wochenenden Staus bei der Anfahrt zu vermeiden, schlägt der parteilose Ratsherr Alexander Westerman vor, die Autokarawane „über digitale Parkleitdisplays und intelligente -systeme bereits in Langendamm zu regulieren beziehungsweise zu entschärfen“. Damit reagierte der Bürgermeisterkandidat auf die Probleme der Freiwilligen Feuerwehr auf dem Weg zu einem Brand an der Edo-Wiemken-Straße am Sonntag („Vergessener Kochtopf legt Verkehr lahm“, NWZ vom 13. Juli): „Jetzt hat sich genau das ereignet, was man als Worst-Case-Szenario bezeichnet. Dieses Ereignis hat uns gezeigt, dass gehandelt werden muss.“