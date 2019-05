Dangast Der Seekurpark in Dangast wird am Samstag, 1. Juni, von 11 bis 15 Uhr mit einer Feierstunde mit Unterhaltungsprogramm offiziell eröffnet. Umweltminister Olaf Lies, Bürgermeister Gerd-Christian Wagner und Pascal Juling vom Architekturbüro Horeis und Blatt werden die Eröffnungsreden halten. Auf dem Programm stehen Spiel- und Schminkaktionen für Kinder, Hobbykünstler aus der Region stellen aus und Institutionen aus Dangast präsentieren sich an einem Infostand. Für Musik sorgt Achim Bütow, Singer und Songwriter. Alle Bürger und Gäste sind eingeladen.

Mit der Ausgestaltung von drei Themenflächen innerhalb des Kurparks „Land – Watt – Meer“ werden die „Seethemen“ betont. Mit einer direkten Wegeverbindung zur Weltnaturerbepromenade auf dem Nordseedeich, dem Weltnaturerbespielplatz „Wattbuttjer“, dem Weltnaturerbeportal und dem Nordseestrand wird der Seekurpark in das Angebotsnetzwerk des Nordseebades eingebunden.

Mit einer simulierten Dünenlandschaft wird ein landschaftstypisches Bild aufgenommen, das der Kurgast direkt mit der See verbindet. Mit Baumschaukeln werden die Bäume in das Konzept integriert.

Weiterer Grundsatz bei der Gestaltung des neuen Kurparks ist das Thema „Begegnung“. Der Kurpark soll allen Besuchern, mit und ohne Einschränkungen, Verweil- und Angebotsbereiche bieten. Er lädt zum Entspannen, aber auch zu Volleyball, Handball, Aerobic, Atemgymnastik und Spiel ein.