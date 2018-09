Dangast /Hamburg Auch acht Stunden nach dem Triumph war Till Krägeloh noch ganz gerührt: „Das ist der Hammer. Einfach nur Wahnsinn, ich bin superglücklich“, kommentierte er den Gewinn des „Helga!-Arwards“. Eine 55-köpfige Experten-Jury hatte den Leiter und Gründer des Watt-en-Schlick-Festes in Dangast zunächst nominiert und am späten Donnerstagabend während des Reeperbahnfestivals in Hamburg dann zur „Meisten Veranstaltungspersönlichkeit“ des Jahres gekürt.

„Ich hatte ganz schön weiche Knie“, beschrieb Till Krägeloh den Moment, als er den Preis auf der Bühne entgegennahm. Dabei hätte er eigentlich gar nicht so nervös sein müssen. Denn im Rampenlicht kennt er sich bereits bestens aus: Im vergangenen Jahr erhielt das Watt-en-Schlick-Fest vom Publikum den Preis als bestes Festival 2017. Diesmal landete es unter den besten Drei. Sieger wurde das Heavy-Metal-Festival in Wacken.

Der Preis gebühre aber nicht nur ihm, betonte Till Krägeloh. „Die Auszeichnung beschämt mich schon fast ein bisschen, denn ohne die vielen ehrenamtlichen und freiwilligen Helfer hätte ich es nie geschafft. Sie haben dabei geholfen, dass ich meine Vision ausleben kann. Ihnen gehört der Preis ebenso viel“, sagte er der NWZ am Freitag.

Der Preis zeige: „Es lohnt sich, und wir engagieren uns für das Richtige“, sagte Till Krägeloh, der den „Helga!“-Award stellvertretend für sein Team entgegennahm.

Vor allem die Tatsache, dass es das „Watt-en-Schlick“ erneut unter die ersten Drei in der Kategorie „bestes Festival“ geschafft hatte, freute Till Krägeloh. „Es ist großartig, dass wir im gleichen Kontext wie Wacken genannt werden.“ Zu dem Festival in Schleswig-Holstein, das im nächsten Jahr zum 30. Mal stattfindet, pilgern 75 000 Fans aus der ganzen Welt. In Dangst feierten vom 3. bis 5. August am Kurhausstrand immerhin 12 000 Menschen.

