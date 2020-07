Mit der NWZ zum Konzert

Dangast Vier Leser dürfen beim Livekonzert des Watt-en-Schlick-Festes an diesem Samstag, 1. August, am Dangaster Kurhausstrand mit dabei sein: Der „Gemeinnützige“ verloste für das exklusive Online-Event, für das es keine Karten zu kaufen gibt, 2 x 2 Tickets. Am Mittwoch fand die Auslosung statt. Gewonnen haben Melanie Siebert aus Bockhorn und Mala Geisthardt aus Varel. Sie wurden telefonisch benachrichtigt.

Das WES ist Teil des „Zeitgleich-Festivals Watt, Wald, Wasser“, das von 16 bis 24 Uhr bei Arte Concert online im Livestream zu sehen ist. In Dangast treten die Bands Meute, Die Höchste Eisenbahn, Megaloh, Ebow und Altin Grün auf.

Stream www.arte.tv/zeitgleich