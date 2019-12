Quellbad öffnet am Donnerstag

Dangast Nach Abschluss der Grundüberholungsarbeiten öffnet das Quellbad in Dangast an diesem Donnerstag, 26. Dezember, wieder. Geschwommen werden kann während der Ferien täglich von 10 bis 20 Uhr, außer an den Feiertagen und über den Jahreswechsel. Die Aqua-Fitness-Kurse beginnen am 30. Dezember. An den ungeraden Wochentagen, also Montag, Mittwoch und Freitag, jeweils vor der offiziellen Badöffnung, wird von 8 bis 8.45 Uhr und 9 bis 9.45 Uhr Fitness unter Anleitung angeboten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.