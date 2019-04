Quellbad verlängert die Öffnungszeiten

Dangast Mit Beginn der Osterferien ab diesen Samstag, 6. April, ist das Quellbad in Dangast wieder täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Die erweiterten Öffnungszeiten gelten bis zum 5. Mai, also auch über das verlängerte Wochenende zum Maifeiertag. Neben dem Jod-Sole-Bad, den Sprudelliegen, Massagedüsen und dem Dampfbad sorgt auch eine Abfahrt über die 75 Meter lange Wasserrutsche für Spaß und Entspannung. An allen Tagen werden morgens und abends verschiedene Aquafitness-Kurse angeboten.

Mehr Informationen unter www.dangast.de