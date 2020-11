SDN in Sorge um Frieslands Küste: Notschlepp-Konzept hat Sicherheitslücken

Dangast Die Schutzgemeinschaft Deutsche Nordseeküste (SDN) begrüßt die Einschätzung des niedersächsischen Umweltministers Olaf Lies (SPD), dass Großcontainerschiffe das küstennahe Verkehrstrennungsgebiet Terschelling-Deutsche Bucht aus Sicherheitsgründen möglichst nicht nutzen sollten. Schon jetzt würden entsprechende Schiffe von den Niederländern darauf hingewiesen.

SDN-Sitz in Dangast

„Aber das allein reicht nicht aus, unsere Küste nach menschlichem Ermessen möglichst gut zu schützen“, appelliert Gerd-Christian Wagner, Vorsitzender des SDN mit Sitz in Dangast. „Dass ein treibender Havarist im Einzelfall weniger als eine Stunde brauchen könnte, in zu flaches Wasser zu geraten, ist nicht neu“, führt er weiter aus: „Aber in der Regel erweist sich der Zeitrahmen von maximal zwei Stunden, bis ein Notschlepper vor Ort ist, als ausreichend.“

Wichtiger erscheine es, dafür zu sorgen, dass sich eine Schiffshavarie nach Möglichkeit gar nicht erst ereigne und wenn dann doch, sich deren Folgen möglichst klein begrenzt halten. Deshalb fordert die Schutzgemeinschaft von den politisch verantwortlichen im Bund und den Küstenländern: „Riesenschiffe jeder Art müssen den küstenfernen und Risiko ärmeren Tiefwasserweg nutzen.“

Tanker und offensichtliche Gefahrgutschiffe unterlägen dieser Regel bereits. Aber auch auf den Containerschiffen befinde sich meist einiges an Gefahrgut. „Es ist einfach an der Zeit wirklich umzudenken“, mahnt Wagner, der auch Bürgermeister von Varel ist: „Wir müssen sofort damit anfangen und nicht nur immer mehr oder weniger vernünftige Wirtschaftsziele zum alleinigen Maß aller Dinge machen.“

Die SDN sehe es im Sinne „Prävention statt Reaktion“ als zwingend nötig an, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, die eine Havarie vermeiden helfen. Dazu gehören sowohl schiffbauliche wie personale als auch verkehrsführende Aspekte.

Gefahr für Umwelt

Das Notschlepp-Konzept habe sich als Reaktion zwar im Wesentlichen bewährt, meint Wagner: „Allerdings weist es immer noch gravierende Sicherheitslücken auf.“ So sehe die Schutzgemeinschaft schon seit Jahren vor Nordfriesland (nordwestlich von Sylt), bei den Offshore-Windparks und auf der Unterelbe einen dringenden Notschlepper-Bedarf. „Eine einzige folgenschwere Havarie reicht aus – ohne unabsehbaren Glücksfall wie bei den jüngsten Schiffsunfällen vor unserer Küste –, um das Weltnaturerbe Wattenmeer als Lebensraum für Menschen und Tiere zu zerstören“, betonte Gerd-Christian Wagner.