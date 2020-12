Umfrage zum Stauchaos: Sind die Parkplätze in Dangast zu billig?

Dangast Die Parkplätze zu billig, der ÖPNV zu lieblos – ÖPNV-Experte Gerhard Probst hatte im Interview mit der NWZ einige Probleme für Dangast angesprochen, die letzten Endes auch dafür sorgen, dass der Urlaubsort bei gutem Wetter und insbesondere am Wochenende mit dem Auto nicht mehr zu erreichen ist. Der Verkehr staut sich dann kilometerweit von der Dangaster Ortsgrenze, im Ort suchen die Autofahrer verzweifelt nach einem Parkplatz. Das nervt nicht nur die Anwohner, sondern frustriert auch alle, die im Stau stehen, statt in Dangast am Strand zu liegen.

Besonders problematisch: Selbst Rettungskräfte kommen nicht ohne Weiteres nach Dangast, wenn sich dort der Verkehr staut. Das hat der „Kochtopf-Vorfall“ im vergangenen Sommer gezeigt, dem glücklicherweise niemand ernsthaft in Gefahr war.

Deutlich höhere Preise für Parkplätze oder Parkplätze, die teurer werden, je weniger es von ihnen gibt, könnten ein erster und verhältnismäßig einfach umzusetzender Schritt sein, um der Autoflut Herr zu werden. Was meinen Sie? Sind höhere Parkgebühren ein geeignetes Mittel, um Tagestouristen in Dangast auf Bus und Fahrrad ausweichen zu lassen? Oder müssen die Gäste weiterhin ihre Autos verhältnismäßig günstig direkt am Strand parken können, weil Besucher sonst abgeschreckt werden könnten?

Jetzt ist Ihre Meinung gefragt: Stimmen Sie ab und schicken Sie uns auch gerne eine E-Mail mit Ihrer Meinung zu dem Thema an red.varel@nwzmedien.de.