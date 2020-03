Umweltschutz In Dangast: Sie kämpfen gegen das Plastik im Meer

Dangast „2020 wird das Jahr für mehr Nachhaltigkeit in Dangast.“ Das betonen Anne Seidler (24) und Hanna-Lena Oer (20). Sie gehören der Initiative „nachhaltig to go“ an, die sich für weniger Plastikmüll in der Umwelt einsetzt. Gemeinsam mit der Agenda Varel und der Freiwilligenagentur Ehrensache präsentieren sie die Meerwert-Messe am Samstag, 18. April, von 11 bis 17 Uhr im Weltnaturerbeportal in Dangast.

„Es sollen möglichst viele Menschen angesprochen und mobilisiert werden, sich zu informieren und zu engagieren“, erklärt Damian Folkers von der Agenda Varel. Urlauber und Bewohner werden gleichermaßen einbezogen und eingeladen, sich aktiv an der Gestaltung des Tages zu beteiligen. Als Auftakt findet eine gemeinsame Müllsammelaktion am Strand statt.

Unterstützt wird die Aktion von der Kurverwaltung: „Wir möchten unseren Gästen zeigen, dass sie ihren Urlaub in einem besonders schützenswerten Lebensraum verbringen. Mit den vorhandenen Ressourcen sollten alle sensibel umgehen“, sagt Ingrid Funke: „Daher stellen auch wir unsere Strukturen auf den Prüfstand, um Schritt für Schritt nachhaltige Angebote zu schaffen.“

Das Nationalpark-Haus bietet Wattführungen für die gesamte Familie an. „Dieser Aktionstag ist ein konkretes Zeichen für ein Vorhaben, das in unserer Arbeit bereits lange gelebt wird“, betont Nationalpark-Haus-Leiter Lars Klein: „In unserem Lernlabor Meeresschutz für Schulklassen erlernen die Schüler, wie man mit einfachen Mitteln Nachhaltigkeit in den Alltag und das eigene Konsumverhalten einbauen kann.“

Bei der Messe stellen sich verschiedene Initiativen sowie Projekte der Region vor und geben einen Einblick in ihre Arbeit. An den Ständen mit Blick aufs Watt soll so eine Begegnungs- und Austausch-möglichkeit zum Thema Umweltschutz auf regionaler Ebene entstehen. Zudem können Interessierte in Workshops aktiv werden.