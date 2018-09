Friedrichsfeld Laufende Sprengungen und hochexplosive Munitionsreste an der Oberfläche machen die Sperrung des ehemaligen Standortübungsplatzes Friedrichsfeld laut Landkreis Friesland „zwingend notwendig“. Nach der Berichterstattung im „Gemeinnützigen“ und zahlreichen verständnislosen Reaktionen, nahm der Landkreis am Montagabend noch einmal Stellung zum Zutrittsverbot in Friedrichsfeld.

Demnach habe die vom Niedersächsischen Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr mit der Kampfmittelbeseitigung beauftragte Firma bei den Sondierungen auf dem Gelände vermehrt „hochexplosive Kampfmittel“ gefunden und zusammen mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst gesprengt.

Sowohl die Firma als auch der Kampfmittelbeseitigungsdienst gehen demnach davon aus, dass mit „an Gewissheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ noch mehr solcher Sprengstoffe auf dem ehemaligen Militärgelände zu finden sind. Auch diese müssten dann vor Ort gesprengt werden. Da diese zum Teil eben nur knapp unter der Erde liegen, ergebe sich daraus eine „ganz konkrete Gefahr für Leben und Gesundheit“, heißt es in der Mitteilung. Und weiter: „Bis zum Abschluss der Sondierungsmaßnahmen ist das Absperren des Grundstücks die einzig geeignete Maßnahme zur Gefahrenabwehr.“

Weil es sich bei den Munitionsresten allerdings um eine abstrakte Gefahr handele, die „einen generellen Adressatenkreis bedroht“, sei der Erlass einer Verordnung die einzige rechtliche Möglichkeit gewesen, die Öffentlichkeit zu schützen.

Für so eine Verordnung müsse eine konkrete Geltungsdauer festgelegt werden. In diesem Fall liegt diese bei drei Jahren. Laut Landkreis kann sie aber verkürzt werden, wenn die Sondierungs- und Beseitigungsmaßnahmen so weit fortgeschritten sind, dass die Gefahr gebannt ist – und das umgehend. Dem Kreisausschuss soll jedes Jahr ein Sachstandsbericht vorgelegt werden, in dem erläutert wird, wie weit die Räumungsarbeiten bereits fortgeschritten sind.

In seiner Stellungnahme betont der Landkreis zudem noch einmal, dass sich die Verordnung ausschließlich auf die Gefahrenabwehr beziehe und in keinem Zusammenhang mit den Kompensationsmaßnahmen auf dem Areal stehen. Diese seien vom Bund vorgegeben.