Friedrichsfeld Betreten verboten: Das Gelände des ehemaligen Standortübungsplatzes Friedrichsfeld darf ab sofort nicht mehr betreten werden. Das teilte der Landkreis Friesland am Donnerstagnachmittag mit. „Eine entsprechende Verordnung nach dem Niedersächsischen Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung hat der Kreisausschuss des Landkreises Friesland gestern (am Mittwoch, Anm. d. Red.) beschlossen“, heißt es in der offiziellen Pressemitteilung. Die Verordnung gelte für die nächsten drei Jahre. Hintergrund des Verbots sind gefährliche Munitionsreste, die auf dem Gelände gefunden wurden.

Der Standortübungsplatz soll in eine Ausgleichsfläche für den Bau der Autobahn 20 umgewandelt werden. Dafür wurde das gesamte Areal auf Munitionsreste untersucht. Schließlich wurde das Gelände für Übungen genutzt und während des Zweiten Weltkriegs bombardiert. Der Kampfmittelräumdienst habe dabei festgestellt, das man für das gesamte Gebiet „von einer erheblichen Kampfmittelbelastung“ ausgehen müsse.

Für alle Menschen, die das Gelände betreten, bestehe daher „eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben sowie für die Gesundheit“, so der Landkreis. Daher sei der Erlass einer Verordnung über ein absolutes Betretungsverbot erforderlich geworden.

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, in deren Eigentum sich das Gelände befindet, werde mit Schildern auf das Verbot hinweisen. Derzeit hängen dort bereits Schilder, die auf das Betretungsverbot und die Arbeiten des Kampfmittelräumdienstes hinweisen.

Zur Klarheit: Wer trotz Verbot den ehemaligen Standortübungsplatz betritt, tut das nicht nur auf eigene Gefahr, sondern kann auch bestraft werden. Inwiefern dort allerdings Kontrollen stattfinden werden, ist fraglich.

Nach den drei Jahren ist außerdem nicht sicher, ob das Gebiet wieder freigegeben werden kann. Das komme laut Landkreissprecher Rainer Graalfs ganz darauf an, wie schnell der Kampfmittelräumdienst mit seiner Arbeit voran kommt. Ursprünglich habe die Verordnung eine Sperrung von zehn Jahren vorgesehen. Das wurde vom Kreisausschuss aber nicht mitgetragen.

Nach Ende der drei Jahre kann allerdings neu entschieden werden. Erklärt der Kampfmittelräumdienst einige Teilgebiete für sicher, kann der Kreisausschuss einzelne Teile des Areals wieder für die Öffentlichkeit freigeben.

In der Pressemitteilung des Landkreises ist zwar von „Teilgebieten“, die von der Verordnung betroffen sind, die Rede. Eine angehängte Landkarte zum betroffenen Gebiet, zeigt allerdings die Sperrung des gesamten Geländes.

Der Kampfmittelräumdienst dort aktiv, weil das Gelände in eine Ausgleichsfläche für die Küstenautobahn umgewandelt werden soll. Das Vorhaben ist jedoch umstritten, weil dafür Bäume abgeholzt werden sollen, damit ein neuer Lebensraum für Bodenbrüter wie Kiebitze entsteht. Am Sonntag, 23. September, findet um 14 Uhr an der Friedrichsfelder Straße eine Mahnwache statt, die sich gegen die geplante Umgestaltung in dem Gebiet richtet. Veranstalter der Demonstration ist der Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND).

Das passiert auf dem Truppenübungsplatz in Friedrichsfeld Das Gelände des ehemaligen Truppenübungsplatzes Friedrichsfeld soll als Ausgleichsfläche für den Bau der Küstenautobahn (A 20) herhalten. Da hierfür das Gebiet erheblich umgestaltet werden soll und im Boden noch viel Munition und Sprengstoff vermutet wird, muss vor Beginn der Arbeiten das Areal vom Kampfmittelräumdienst geräumt werden. Das Vorhaben steht allerdings erheblich in der Kritik. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND) kritisiert etwa, dass in Friedrichsfeld 75 Hektar Wald und Biotope zerstört werden, um eine Wiesenfläche für Bodenbrüter wie Kiebitze anzulegen. Die Naturschützer zweifeln, dass das gelingen wird und rufen zu einer Mahnwache am Sonntag (23. September, 14 Uhr, Friedrichsfelder Straße) auf. Im schlimmsten Fall droht bei einem Sprengstofffund die Evakuierung Osterfordes. Bei einer Bombenbergung wird eine Sperrzone mit einem Radius von 1000 Metern eingerichtet. Ob die Anwohner dann tatsächlich ihre Häuser verlassen müssen, hängt aber von der Fundstelle ab.