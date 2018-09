Friedrichsfeld Wut, Entsetzen, Fassungs- und Ratlosigkeit: So ist wohl am besten die Gemütslage der über 250 Teilnehmer an der Mahnwache gegen die Zerstörung von Lebensräumen auf dem ehemaligen Standortübungsplatz der Bundeswehr in Friedrichsfeld am Sonntagnachmittag zusammenzufassen. Doch in ihren Reden und Gesprächen lag auch sehr viel Entschlossenheit und Kampfgeist.

„Der Verlust zahlreicher zum Teil bedrohter Arten wird aufs Spiel gesetzt, um wiesenbrütende Vogelarten, wie den Kiebitz hierher umzusiedeln“, sagte Thomas Coldewey vom BUND Friesland: „Kiebitze, deren Brutreviere auf der geplanten Trasse der Küstenautobahn 20 überbaut und zerstört werden.“ Ein Gelingen dieses Vorhabens ist in den Augen der Naturschützer mehr als fraglich.

Mit dem Andrang vor den gesperrten Toren des Areals hatte der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND), der zu der Demonstration aufgerufen hatte, nicht gerechnet. „Ich bin schwer beeindruckt, dass sich hier so viele Leute versammelt haben, um sich mit der Zerstörung von Lebensräumen, wie er tagtäglich in der Bundesrepublik vorkommt, auseinanderzusetzen“, sagte Thomas Coldewey. Zwar sei dahingestellt, ob die Zerstörung von Friedrichsfeld mit der Protestaktion verhindert werden könne. „Aber wir haben damit ein richtig gutes Zeigen gesetzt“, bedankte er sich bei den Mitstreitern. Viele nutzen das Gelände als Naherholungsgebiet und brachten ihre Hunde gleich mit.

Das passiert in Friedrichsfeld Das Gelände des ehemaligen Standortübungsplatzes der Bundeswehr in Friedrichsfeld soll in eine Ausgleichsfläche für die neue Küstenautobahn 20 umgewandelt werden. Auf einer zu schaffenden Wiesenfläche sollen Bodenbrüter wie Kiebitze angesiedelt werden. Hierfür werden rund 75 Hektar Wald abgeholzt, Biotope und geschützte Landschaftsbestandteile mit einer einzigartigen Artenvielfalt aufs Spiel gesetzt. Da das Areal militärisch genutzt wurde, befindet sich Munition im Boden. Jetzt ist es für mindestens drei Jahre komplett abgesperrt worden.

Unterstützung bekam der BUND Friesland auch von Manfred Schuster von der Schutzgemeinschaft ländlicher Raum. Diese versucht vor allem den Bau der A 20 zu verhindern. „Wir müssen weiter gegen sie kämpfen“, forderte er in seiner emotionalen Ansprache: „Dann wird auch Friedrichsfeld erhalten bleiben.“ Es sei ein „Unding, was hier passiert“, führte Schuster und plädierte: „Lasst die Vögel 30 Kilometer weiter südlich leben und verzichtet auf die Autobahn. Es gibt dringliches zu tun, zum Beispiel die Sanierung der vorhandenen Straßen.“

Auch die Sperrung des gesamten Geländes durch den Landkreis wegen der während der Umgestaltung gefundenen Sprengstoffe machte die Demonstranten zornig. „Die Munitionssammlung ist bis zum 31. Dezember 2018 ausgeschrieben“, stellte Susanne Grube, Vorsitzende des Schutz- und Klagefonds, fest: „Warum muss dann für drei Jahre gesperrt werden? Das ist ein Widerspruch.“

