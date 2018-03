Friesische Wehde /Varel /Oldenburg Das Rattern ist ohrenbetäubend. In Höchstgeschwindigkeit rast das Papier durch die Türme der riesigen Druckmaschine, die nicht einmal beim Wechsel der Papierrollen stoppt. Erst vor dem nächsten Druckauftrag kehrt etwas Ruhe ein, bevor die Rotation wieder aufbrüllt und den Druck fortsetzt.

„Diese Dimensionen konnte ich mir nicht vorstellen“, sagt Herrmann Gebauer aus Obenstrohe staunend. Und seine Frau Marlies ergänzt ebenfalls tief beeindruckt: „Diese Mengen an Papier und Farbe: Ich wusste gar nicht, wie viel davon so im Jahr durchgeht.“ Die beiden NWZ-Leser gehörten zur 50-köpfigen Besuchergruppe, die am Dienstagabend das Druckhaus und die Redaktion in Oldenburg besichtigte. Anlässlich des 200. Geburtstages hatte der „Gemeinnützigen“ zu der kostenlosen Fahrt eingeladen. Vorgestellt wurde, wie die NWZ entsteht. Von der Planung im Newsroom, also dem Nachrichtenzentrum der Redaktion in der Peterstraße, bis hin zur Produktion und dem Versand in den großen Hallen der Anlage in Etzhorn.

„Ich wusste vorher schon ein bisschen darüber, wie die Zeitung entsteht“, sagte Dieter Wagner aus Bockhorn. „Vieles wusste ich aber noch nicht. Vor allem, wie wichtig die Recherche ist.“ Darüber informierten NWZ-Chefredakteur Lars Reckermann und der Chef vom Dienst Ulrich Schönborn. Sie betonten, dass das Digitale, also Meldungen über den Internet-Auftritt sowie Videobeiträge, auch für eine Zeitung immer wichtiger werden.

Besonders beeindruckt waren die Gäste aus Varel, Bockhorn und Zetel von der Logistik nach dem Druckvorgang. „Diese komprimierte Industrialisierung und Technik auf so engem Raum hat mich beeindruckt“, sagte Uwe Grohne aus Zetel. An Klammern laufen die fertigen Exemplare an langen Laufbändern unter der Decke zu Tausenden bis zur Verladerampe, an besonderen Förderbändern werden zudem Beilagen in die Ausgaben „eingeschossen“.

Über alle technischen Dinge informierten der ehemalige NWZ-Redakteur Wolfgang Müller sowie Gerhard Kindl. So zum Beispiel die Herstellung der täglich benötigten 2500 Druckplatten aus dünnem Aluminium. Insgesamt werden in Etzhorn in jeder Woche 1,5 Millionen Zeitungen und Anzeigenblätter gedruckt.

